Google выпустила новую версию умных очков за $1000

Компания Google представила новую версию умных очков, получивших название Google Glass Enterprise Edition 2. Устройство обойдется в $1000, то есть примерно на треть меньше, чем прошлое поколение гаджета. Устройство внешне напоминает обычные очки с небольшим дополнение — линзой и камерой сбоку.

Очки оборудованы процессором на платформе Qualcomm Snapdragon XR1 с 10-нм 4-ядерным чипом с тактовой частотой 1,7 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной, 8-Мп камерой, USB Typec-C, Bluetooth 5. Емкость аккумулятора выросла с 570 до 820 мАч, разрешение экрана составляет 640×360 точек. Работают Google Glass Enterprise Edition 2 под управлением Android 8.0 Oreo.



Первая версия Google Glass вышла в 2013 году, в 2015 продукт закрыли. Конкурентом устройства является Microsoft HoloLens 2, однако их возможности и функциональные особенности, как и производительность, заметно отличаются. Как и цена — девайс Microsoft стоит $3,5 тыс. Новинка Google ориентирована на корпоративный рынок.