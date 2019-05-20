0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Google выпустила новую версию умных очков за $1000

Google выпустила новую версию умных очков за $1000

Компания Google представила новую версию умных очков, получивших название Google Glass Enterprise Edition 2. Устройство обойдется в $1000, то есть примерно на треть меньше, чем прошлое поколение гаджета. Устройство внешне напоминает обычные очки с небольшим дополнение — линзой и камерой сбоку.

Очки оборудованы процессором на платформе Qualcomm Snapdragon XR1 с 10-нм 4-ядерным чипом с тактовой частотой 1,7 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной, 8-Мп камерой, USB Typec-C, Bluetooth 5. Емкость аккумулятора выросла с 570 до 820 мАч, разрешение экрана составляет 640×360 точек. Работают Google Glass Enterprise Edition 2 под управлением Android 8.0 Oreo.

Первая версия Google Glass вышла в 2013 году, в 2015 продукт закрыли. Конкурентом устройства является Microsoft HoloLens 2, однако их возможности и функциональные особенности, как и производительность, заметно отличаются. Как и цена — девайс Microsoft стоит $3,5 тыс. Новинка Google ориентирована на корпоративный рынок.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.