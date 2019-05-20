Вышло майское обновление Windows 10

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
После дополнительного месяца тестирования Microsoft всё-таки выпустила очередное обновление для Windows 10. Речь идёт, разумеется, о Windows 10 May 2019 Update. Эта версия, как ожидается, должна принести не столько новые функции, сколько стабилизацию существующей кодовой базы. А ещё — иную возможность обновления.
Для получения Windows 10 May 2019 Update нужно открыть Центр обновлений Windows. Он находится в меню «Пуск > Настройки > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows», после чего выбрать «Проверить наличие обновлений».
После проверки необходимые файлы можно будет загрузить и установить. Обновление развёртывается постепенно, потому вероятно, что многие не получат его в ближайшее время. Но если кому-то не терпится попробовать новинку, стоит скачать Media Creation Tool для версии 1903 и использовать эту утилиту.
Также отмечается, что начиная с июня, Microsoft начнет обновлять устройства, на которых работает Windows 10 April 2018 Update и более ранние версии «десятки». Что касается нововведений в 1903, то среди них ожидается улучшенный контроль над обновлениями, некоторые новые возможности по работе со смартфонами и т. д.
Кроме того, Microsoft запустила новый сайт с описанием проблем всех актуальных версий Windows 10. Там есть поиск по ключевым словам, а также описание функциональных и ежемесячных обновлений.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине можно будет строить дома высотой 150 мВчера, 08:03 - 1996 23
Названы самые доступные электромобили этого годаВчера, 09:01 - 9139 7
"Золотой" лук: украинские импортеры готовятся к обвалу ценВчера, 06:05 - 2686 5
Цены на газ и электричество в Европе: в каких странах больше всего платятВчера, 10:07 - 2060 4
Почти 2,5 тысячи украинцев перенесли мобильные номераВчера, 13:43 - 400 3
Названы самые доступные электромобили этого годаВчера, 09:01 - 9139 7
Глава администрации Зеленского сделал заявление по ценам на газВчера, 12:42 - 8813 1
Коломойский проиграл в Верховном Суде по делу ПриватБанкаВчера, 11:01 - 5386
Goldman Sachs спрогнозировал курс гривныВчера, 11:59 - 4251 1
Межбанк: ситуация на валютном рынке изменится не в пользу гривныВчера, 11:12 - 3956
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 514
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 2829 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 2780
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1187
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 3890 3