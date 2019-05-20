Работа с перспективой: куда студентам устроиться летом

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Накануне летних каникул аналитики платформы OLX выяснили, какую работу готовы предложить молодым соискателям. Среди всех вакансий – 63% с неполной занятостью, а в 74% объявлений студентам предлагают постоянную работу.
В Киевской области сосредоточено наибольшее количество вакансий для студентов – 39% от всех объявлений в категории «начало карьеры и студенты» на платформе OLX Работа. Высокие шансы также найти работу в Днепропетровской и Харьковской областях.
А вот студентам, проживающим в западных регионах, нужно приложить усилия, чтобы найти работу. В Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской областях и на Волыни наименьшее количество вакансий для студентов.
Топ-5 областей по количеству вакансий для студентов:
1. Киевская – 39%
2. Днепропетровская – 9%
3. Харьковская – 9%
4. Одесская – 6%
5. Львовская – 4%
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