0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 105 0

Работа с перспективой: куда студентам устроиться летом

Работа с перспективой: куда студентам устроиться летом

Накануне летних каникул аналитики платформы OLX выяснили, какую работу готовы предложить молодым соискателям. Среди всех вакансий – 63% с неполной занятостью, а в 74% объявлений студентам предлагают постоянную работу.

В Киевской области сосредоточено наибольшее количество вакансий для студентов – 39% от всех объявлений в категории «начало карьеры и студенты» на платформе OLX Работа. Высокие шансы также найти работу в Днепропетровской и Харьковской областях.

А вот студентам, проживающим в западных регионах, нужно приложить усилия, чтобы найти работу. В Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской областях и на Волыни наименьшее количество вакансий для студентов.

Топ-5 областей по количеству вакансий для студентов:
1. Киевская – 39%
2. Днепропетровская – 9%
3. Харьковская – 9%
4. Одесская – 6%
5. Львовская – 4%

Мои Fiнансы:

  • Молодежь активно реагирует на предложения, в описании которых упоминается удаленная работа, работа за компьютером, ежедневная оплата. Такие объявления получают наибольшее количество ответов, а работодатели предлагают за этот вид деятельности от 200 до 800 грн в день.
  • Занятость связана с физическим трудом также оказалась в рейтинге популярных вакансий среди студентов – чаще отзывались на объявление по поиску грузчиков, курьеров, расклейщиков объявлений. В зависимости от количества рабочих часов зарплата курьеров и грузчиков может составить от 200 до 1000 грн.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.