Укравтодор проверит международный аудитор

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Укравтодор заключил соглашение с одной из крупнейших аудиторских компаний мира Deloitte касательно проведения анализа финансового и правового состояния организации.
“На основе выводов экспертов из Deloitte в Укравтодоре планируют выбрать оптимальный путь для оздоровления компании и дальнейшего сотрудничества с подрядчиками”, – рассказал глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.
Между тем, Новак сообщил, что в перспективе, государственный орган планирует привлечь больше частных компаний к ремонту и содержанию дорог. Чиновник рассказал, что за два года Укравтодору удалось в 11 областях обеспечить содержание дорог международного значения в основном силами частных компаний. Поэтому в перспективе количество дорог, которые содержатся частниками – будет увеличиваться, – сообщили на странице tsn.ua.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине можно будет строить дома высотой 150 м10 ч. назад - 1606 23
Зеленский подписал указ о роспуске Верховной РадыВчера, 18:10 - 1449 8
Названы самые доступные электромобили этого года9 ч. назад - 5518 7
Проверьте свой уровень финансовой грамотностиВчера, 16:20 - 1948 5
"Никто не ощутил": Гройсман назвал сумму, которую Украина заплатила по госдолгуВчера, 17:02 - 3106 5
Названы самые практичные автомобили для начинающих водителейВчера, 23:46 - 9998
Топ-10 ФЛП с одинаковыми именами, которых невозможно проверить на наличие долгаВчера, 19:04 - 8176
Названы самые доступные электромобили этого года9 ч. назад - 5518 7
НАПК проверило декларацию ТимошенкоВчера, 19:13 - 5226
Глава администрации Зеленского сделал заявление по ценам на газ5 ч. назад - 4737 5
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующихПозавчера, 15:10 - 472
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 2777 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 2743
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1160
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 3844 3