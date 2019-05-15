Укравтодор проверит международный аудитор

Укравтодор заключил соглашение с одной из крупнейших аудиторских компаний мира Deloitte касательно проведения анализа финансового и правового состояния организации.

“На основе выводов экспертов из Deloitte в Укравтодоре планируют выбрать оптимальный путь для оздоровления компании и дальнейшего сотрудничества с подрядчиками”, – рассказал глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

Между тем, Новак сообщил, что в перспективе, государственный орган планирует привлечь больше частных компаний к ремонту и содержанию дорог. Чиновник рассказал, что за два года Укравтодору удалось в 11 областях обеспечить содержание дорог международного значения в основном силами частных компаний. Поэтому в перспективе количество дорог, которые содержатся частниками – будет увеличиваться, – сообщили на странице tsn.ua.