0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 16 0

Гройсман перед отставкой подвел итог работы Кабмина

Гройсман перед отставкой подвел итог работы Кабмина

Действующее правительство Украины за три года своей деятельности сломало тренд разрушения экономики, который возник из-за объективных причин, прежде всего – внешней агрессии.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, на котором глава правительства подтвердил решение уйти в отставку.

“Прошедшие три года были тяжелыми. Нам приходилось решать сложные и порой беспрецедентные проблемы. И мы всегда пытались найти правильные решения. Одна из главных задач, с которым мы справились – мы изменили тренд: от разрушения к росту экономики. Мы начали двигаться, внедрять изменения”, – цитирует Гройсмана пресс-служба Кабмина.

По словам премьера, три года – это значительный срок, но он недостаточен, чтобы полностью снять проблемы, которые накапливались в стране десятилетиями.

“Но экономика растет. Валютные резервы достигли максимума и равны 20 млрд долл. Мы втрое увеличили минимальную зарплату, вдвое – среднюю. Это начало, и у нас есть план, каким образом достичь дальнейших целей”, – сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что перед страной все еще стоит множество угроз.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.