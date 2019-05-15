Гройсман перед отставкой подвел итог работы Кабмина

Действующее правительство Украины за три года своей деятельности сломало тренд разрушения экономики, который возник из-за объективных причин, прежде всего – внешней агрессии.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, на котором глава правительства подтвердил решение уйти в отставку.

“Прошедшие три года были тяжелыми. Нам приходилось решать сложные и порой беспрецедентные проблемы. И мы всегда пытались найти правильные решения. Одна из главных задач, с которым мы справились – мы изменили тренд: от разрушения к росту экономики. Мы начали двигаться, внедрять изменения”, – цитирует Гройсмана пресс-служба Кабмина.

По словам премьера, три года – это значительный срок, но он недостаточен, чтобы полностью снять проблемы, которые накапливались в стране десятилетиями.

“Но экономика растет. Валютные резервы достигли максимума и равны 20 млрд долл. Мы втрое увеличили минимальную зарплату, вдвое – среднюю. Это начало, и у нас есть план, каким образом достичь дальнейших целей”, – сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что перед страной все еще стоит множество угроз.