Какую работу украинцы ищут за рубежом

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Украинцы массово едут работать за границу. Так, после введения безвизового режима со странами ЕС количество резюме соискателей, готовых к переезду, выросло в 4 раза.
За рубежом украинцы преимущественно ищут работу в сфере домашнего персонала.
За последний год количество таких резюме выросло в 4,44 раза по сравнению с периодом с мая 2016-го до мая 2017 года, пишет hh.ua.
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