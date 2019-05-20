Какую работу украинцы ищут за рубежом

Украинцы массово едут работать за границу. Так, после введения безвизового режима со странами ЕС количество резюме соискателей, готовых к переезду, выросло в 4 раза.

За рубежом украинцы преимущественно ищут работу в сфере домашнего персонала.

За последний год количество таких резюме выросло в 4,44 раза по сравнению с периодом с мая 2016-го до мая 2017 года, пишет hh.ua.

