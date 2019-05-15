В Украине начали торговать ценными бумагами США

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Во вторник, 21 мая, на фондовой бирже ПФТС прошли первые результативные торги облигациями Департамента казначейства США.
Об этом сообщает пресс-служба биржи.
В частности, была заключена и выполнена биржевая сделка по продаже 2460 облигаций Департамента казначейства США.
Стоимость биржевого контракта составила 6,549 млн гривен.
“Это первая биржевая сделка с облигациями иностранного государства за всю историю существования организованного рынка ценных бумаг Украины”, – говорится в сообщении.
Вышеупомянутые ценные бумаги были включены в Биржевой списоу ПФТС 17 мая.
Это облигации с погашением 31 января 2023 года. Их номинал – 100 долларов, а доходность – 2,375%.
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