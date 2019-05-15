В Украине начали торговать ценными бумагами США

Во вторник, 21 мая, на фондовой бирже ПФТС прошли первые результативные торги облигациями Департамента казначейства США.

Об этом сообщает пресс-служба биржи.

В частности, была заключена и выполнена биржевая сделка по продаже 2460 облигаций Департамента казначейства США.

Стоимость биржевого контракта составила 6,549 млн гривен.

“Это первая биржевая сделка с облигациями иностранного государства за всю историю существования организованного рынка ценных бумаг Украины”, – говорится в сообщении.

Вышеупомянутые ценные бумаги были включены в Биржевой списоу ПФТС 17 мая.

Это облигации с погашением 31 января 2023 года. Их номинал – 100 долларов, а доходность – 2,375%.