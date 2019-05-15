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Компания Google обновила Android Auto

Компания Google обновила Android Auto

Компания Google обновила операционную систему для автомобилей Android Auto. Она станет доступна уже в ближайшее время, правда, увеличится ли её цена – пока не известно.

Обновления небольшие и касаются главным образом дизайна, но они очень полезны. В частности, Android Auto получил новую панель навигации в нижней части пользовательского интерфейса. Теперь приложения могут занимать часть панели навигации. Контроль более полный, а водителю при этом не нужно переключатся на полное приложение. Это можно считать настоящей «изюминкой» обновления.

Например, если вы используете карты для навигации не в полноэкранном режиме, то новая панель навигации покажет следующий шаг в пошаговых инструкциях.

По материалам autonews.ua
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