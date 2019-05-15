Почти 2,5 тысячи украинцев перенесли мобильные номера

Почти 2,5 тысячи украинцев уже воспользовались услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера.

Об этом сообщает Украинский государственный центр радиочастот.

“По состоянию на 9:00 22 мая перенесено 2494 телефонных номеров”, – сообщили в центре радиочастот.

Всего, по данным ведомства, поступило 9160 заявок на перенос номеров, зарегистрированных в Централизованной базе данных УГЦР.

Как сообщал УНН, в Украине ввели новую услугу с 1 мая, по которой абоненты смогут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.