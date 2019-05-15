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Назван средний размер субсидии в Украине за апрель

Назван средний размер субсидии в Украине за апрель

Средний размер назначенной в апреле 2019 года субсидии на одно украинское домохозяйство увеличился на 32,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года до 409,8 грн.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Средний размер назначенной в прошлом месяце субсидии в городах составил – 749,1 грн.

Средний размер назначенной в прошлом месяце в селах – 213,9 грн.

Как сообщает Госстат, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в апреле были назначены 199,2 тыс. домохозяйств.

За январь-апрель – 946,9 тыс. домохозяйств.

В апреле субсидии получили более 4 млн домохозяйств. В городах – 2,8 млн, 1,3 млн – селах.

По материалам Finance.UA
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