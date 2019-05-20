Загородный дом или квартира: где выгоднее жить

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Если вы выбираете между квартирой и загородным домом, в первую очередь, учитывайте свои потребности. Каждый вариант имеет и преимущества, и недостатки. В среднем сегменте аренда квартиры составляет от 7 до 15 тысяч гривен в зависимости от района. За те же деньги можно снять домик в предместье в 30-километровой зоне.
“Дом можно снять примерно за ту же цену в пригороде, но только площадь будет 100 кв. м. А в городе – 30 кв. м. Для одного человека можно снимать квартиру ‑ 30 метров будет вполне достаточно. Нормально, уютно, все рядом, возле работы. Но если у вас семья, вам 30 метров не хватит”, – говорит риелтор Иван Суховеев.
Впрочем, если снимать дом за городом, нужно помнить: дорога на работу окажется дольше и дороже. А больницы и школы в пригородах расположены на внушительных дистанциях, поэтому следует подумать и о том, как возить ребенка на учебу.
Кроме того, дом требует большего ухода.
“Он требует постоянного ухода. Постоянной максимальной вовлеченности собственника. Это и уборка, и поддержание состояния самого дома. Если за ним не следить, он приходит в упадок. То же самое и с многоквартирным домом – но там есть обслуживающая организация, ЖЭК или ОСББ, которая этим занимается”, – говорит Суховеев.
Также риелтор отмечает, что если деньги не только на аренду, но и на покупку жилья, законы рынка останутся теми же. За одинаковую сумму можно позволить себе квартиру в городе или дом за чертой полиса.
Напомним, арендодатели в Украине бьют тревогу и боятся, что им запретят сдавать квартиры посуточно.
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