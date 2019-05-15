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Минюст зарегистрировал партию Вакарчука

Минюст зарегистрировал партию Вакарчука

Вакарчук объявил об участии своей партии на выборах в Раду “Голос” Святослава Вакарчука.

Об этом сообщили в Facebook партии.

По словам руководительницы штаба партии Юлии Клименко, “Голос” создали на основе политической партии, которую зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Саму эту партию перерегистрировали в партию “Голос”.

По материалам ТСН
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