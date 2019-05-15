Минюст зарегистрировал партию Вакарчука

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Вакарчук объявил об участии своей партии на выборах в Раду “Голос” Святослава Вакарчука.
Об этом сообщили в Facebook партии.
По словам руководительницы штаба партии Юлии Клименко, “Голос” создали на основе политической партии, которую зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Саму эту партию перерегистрировали в партию “Голос”.
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