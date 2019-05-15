Intel обошла Samsung на рынке полупроводников

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В первом квартале 2019 года компания продолжает лидировать и, как уверены аналитики IC Insights, Intel останется «чемпионом» по итогам года.
Как следует из отчёта IC Insights, в первом квартале Intel по выручке превзошла Samsung на 23 %. Год назад всё было с точностью до наоборот. Тогда выручка Samsung оказалась выше квартальной выручки Intel на те же 23 %.
Кроме Samsung и Intel в список 15 крупнейших компаний вошли 5 компаний из США, 3 из Европы, одна из Южной Кореи, 2 из Японии и по одной из Китая и с Тайваня.
Совокупно квартальная выручка 15 лидеров за год уменьшилась на 16 %, что больше, если сравнивать с общим сокращением мирового рынка полупроводников в первом квартале 2019 года (рынок сократился на 13 %). Если вспомнить, что проблемы обозначились у производителей памяти, то в этом нет ничего удивительно.
Компании Samsung, SK Hynix и Micron каждая за год уменьшила квартальную выручку минимум на 26 %. Год назад они же демонстрировали рост квартальной выручки не менее чем на 40 %.
13 из 15 компаний в обновлённом списке лидеров выручили за квартал свыше $2 млрд. Год назад таковых было на одну больше. Две не достигшие указанной границы выручки компании установили новый минимум по этому показателю – $1,7 млрд. И обе эти компании новички в списке 15 лидеров – это китайская HiSilicon и японская Sony. За год квартальная выручка HiSilicon выросла на 41 %. Sony, благодаря спросу на датчики изображений для смартфонов, за год увеличила квартальную выручку на 14 %. Каждая из этих компаний приложила руку к тому, чтобы вытолкнуть из списка пятнадцати лидеров MediaTek.
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