Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам «Реал Банка»

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц 20 мая 2019 завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО «Реал Банк».
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
“20 мая 2019 уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц (далее – Фонд гарантирования) на ликвидацию ПАО «Реал Банк» были поданы документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР).
Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица. В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО “Реал Банк”, – говорится в сообщении.
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