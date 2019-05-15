0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам «Реал Банка»

Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам «Реал Банка»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 20 мая 2019 завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО «Реал Банк».

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

“20 мая 2019 уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц (далее – Фонд гарантирования) на ликвидацию ПАО «Реал Банк» были поданы документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее – ЕГР).

Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица. В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО “Реал Банк”, – говорится в сообщении.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.