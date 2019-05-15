0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Unisoc организует производство 5G-модемов

Unisoc организует производство 5G-модемов

Речь идёт об изделии IVY510, первая информация о котором была раскрыта в феврале нынешнего года.

Решение выполнено на базе международного стандарта 3GPP R15. Обеспечивается поддержка 5G с неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектурами.

Производство чипа будет поручено Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Изначально говорилось, что модем будет выпускаться по 12-нанометровой технологии, но сообщается, что будет задействован 7-нанометровый техпроцесс.

Поставки решения IVY510 начнутся в текущем году. Первые устройства с этим модемом могут дебютировать в третьем или четвёртом квартале.

Unisoc входит в состав Tsinghua Unigroup. Компания оперирует четырнадцатью научно-исследовательскими центрами, а штат специалистов превышает 4500 человек. Чипы Unisoc применяют многие производители сотовых аппаратов.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.