Unisoc организует производство 5G-модемов

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Речь идёт об изделии IVY510, первая информация о котором была раскрыта в феврале нынешнего года.
Решение выполнено на базе международного стандарта 3GPP R15. Обеспечивается поддержка 5G с неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектурами.
Производство чипа будет поручено Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
Изначально говорилось, что модем будет выпускаться по 12-нанометровой технологии, но сообщается, что будет задействован 7-нанометровый техпроцесс.
Поставки решения IVY510 начнутся в текущем году. Первые устройства с этим модемом могут дебютировать в третьем или четвёртом квартале.
Unisoc входит в состав Tsinghua Unigroup. Компания оперирует четырнадцатью научно-исследовательскими центрами, а штат специалистов превышает 4500 человек. Чипы Unisoc применяют многие производители сотовых аппаратов.
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