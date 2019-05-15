Unisoc организует производство 5G-модемов

Речь идёт об изделии IVY510, первая информация о котором была раскрыта в феврале нынешнего года.

Решение выполнено на базе международного стандарта 3GPP R15. Обеспечивается поддержка 5G с неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектурами.

Производство чипа будет поручено Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Изначально говорилось, что модем будет выпускаться по 12-нанометровой технологии, но сообщается, что будет задействован 7-нанометровый техпроцесс.

Поставки решения IVY510 начнутся в текущем году. Первые устройства с этим модемом могут дебютировать в третьем или четвёртом квартале.

Unisoc входит в состав Tsinghua Unigroup. Компания оперирует четырнадцатью научно-исследовательскими центрами, а штат специалистов превышает 4500 человек. Чипы Unisoc применяют многие производители сотовых аппаратов.