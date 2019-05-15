Названы 10 доступных электромобилей этого года

Электромобили сегодня популярны больше, чем когда-либо. Электромобиль (EV) позволяет путешествовать в относительной тишине, а ещё работает без вредных выхлопов. Кроме того, водителям не нужно платить дорожный налог, который включен в стоимость бензина.

В списке ниже – ТОП-5 электромобилей, составленный с учетом таких факторов, как пробег и удобство использования, динамика движения и соотношение цены и качества. Некоторые по-прежнему стоят относительно дорого по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Однако затраты частично компенсируются более низкими расходами на содержание.

Kia e-Niro

Приблизительно за $44 000 с аккумуляторной батареей мощностью 64 кВт/ч проезжает 370 км без подзарядки.

Nissan Leaf

Ёмкость аккумуляторной батареи увеличили на 25%. С запасом пробега в 270 км на одном заряде Nissan опережает теперь многих своих конкурентов. Автомобиль также получил значительно больше мощности и крутящего момента, чем его прямой предшественник.

Hyundai Kona Electric

До недавнего времени электромобиль, стоящий $38 000 и запасом пробега в 482 км, казался ужасно далёким. Чтобы выдерживать конкуренцию, Hyundai на 60% увеличил электрическое оснащение автомобиля.

Kia Soul EV

Квадратный компактный кроссовер Kia возвращается в третьем поколении, но на этот раз Soul будет доступен исключительно на европейских рынках. Несмотря на то, что он не очень спортивный, автомобиль массой 1682 кг хорошо едет. И поскольку он использует тот же силовой агрегат, что и немного больший e-Niro, запас пробега составляет 450 км. Цены не подтверждены, но судя по первоначальным отчётам, электрокар будет стоить около $38 000.

Renault Zoe R110

Renault Zoe всегда пользовался популярностью, даже с аккумулятором 22 кВт и дальностью пробега 128 км. Сейчас эти показатели увеличены до 41 кВт/ч и 241 км соответственно.