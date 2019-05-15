Opel выпустил полноприводную модель

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Компактный коммерческий фургон Opel Combo Cargo получил в качестве опции полноприводную систему от французской компании Dangel. Полный привод у Opel оказался недешевым, за AWD придется дополнительно заплатить 7 200 долларов.
Фургоны французского концерна PSA, например, Peugeot Partner, ранее уже оснащали полным приводом. Так как Opel теперь принадлежит этой корпорации, а Combo Cargo построен на той же платформе, что и Partner, то не удивительно, что теперь и у него есть AWD.
Вместе с полным приводом Opel Combo Cargo также получает защиту двигателя и трансмиссии, оптимизацию рулевого управления и подвески, а также увеличенный на 20 мм дорожный просвет. Теперь этот коммерческий фургон можно использовать для поездок по бездорожью (читай для поездок по Украине). То есть, расширена область его эксплуатации.
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