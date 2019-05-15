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Opel выпустил полноприводную модель

Opel выпустил полноприводную модель

Компактный коммерческий фургон Opel Combo Cargo получил в качестве опции полноприводную систему от французской компании Dangel. Полный привод у Opel оказался недешевым, за AWD придется дополнительно заплатить 7 200 долларов.

Фургоны французского концерна PSA, например, Peugeot Partner, ранее уже оснащали полным приводом. Так как Opel теперь принадлежит этой корпорации, а Combo Cargo построен на той же платформе, что и Partner, то не удивительно, что теперь и у него есть AWD.

Вместе с полным приводом Opel Combo Cargo также получает защиту двигателя и трансмиссии, оптимизацию рулевого управления и подвески, а также увеличенный на 20 мм дорожный просвет. Теперь этот коммерческий фургон можно использовать для поездок по бездорожью (читай для поездок по Украине). То есть, расширена область его эксплуатации.

По материалам autonews.ua
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