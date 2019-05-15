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"Золотой" лук: украинские импортеры готовятся к обвалу цен

"Золотой" лук: украинские импортеры готовятся к обвалу цен

В середине мая в Украине начали снижаться “космические” цены на лук, и теперь импортеры обеспокоены возможным обвалом стоимости овоща. На рынке уже появляются первые партии озимого лука от украинских производителей. Пока что объем этих партий не превышает 5-10 тонн, но импортеры продолжают завозить лук из Узбекистана и Египта, сообщает “Инфо-Шувар”.

“Опытные продавцы на оптовых рынках говорят, что ситуация действительно небезопасная. Появление первого лука может спровоцировать довольно быстрое снижение цены, и трейдеры в такой ситуации рискуют сильнее, чем кто-либо”, – отмечают аналитики.

Сегодня, 21 мая, оптовые цены на импортный лук урожая 2018 года сильно различаются в зависимости от качества продукции. Лук удовлетворительного качества продается оптом по 15-20 гривен за килограмм, а продукция низкого качества – вдвое дешевле. Впрочем, еще месяц назад цены были выше на 30-40%.

По материалам Сегодня
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