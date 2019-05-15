В Казахстане выпустили золотую монету весом 1 кг

Юбилейные монеты выпущены в честь пятилетия Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Золотых монет номиналом в 50 тысяч тенге и весом в 1 кг и диаметром 10 см выпущено всего 20 штук.

Золотых монет достоинством в 500 тенге появится в продаже 500 штук, серебряных номиналом также в 500 тенге – 1500.

«Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости, выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Нацбанка Казахстана на государственном, русском и английском языках», — сообщили в пресс-службе Нацбанка Казахстана.