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Смартфону Honor приписывают наличие неизвестного чипа

Смартфону Honor приписывают наличие неизвестного чипа

Новинка, как утверждается, выйдет на коммерческий рынок под именем Honor 9X.

Аппарату приписывают наличие выдвижной фронтальной камеры, прячущейся в верхней части корпуса.

«Сердцем» смартфона якобы послужит пока не представленный официально процессор Kirin 720. Предполагаемые характеристики чипа включают восемь вычислительных ядер в конфигурации «2+6»: при этом два производительных ядра будут использовать архитектуру ARM Cortex-A76. В состав изделия войдёт графический ускоритель Mali-G51 GPU MP6.

По слухам, смартфон будет поддерживать быструю 20-ваттную подзарядку аккумуляторной батареи. Прочие характеристики пока, к сожалению, не раскрываются.

Анонс модели Honor 9X ожидается ближе к концу третьего квартала: предположительно, смартфон дебютирует в сентябре.

По материалам 3dnews.ru
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