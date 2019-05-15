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Где в Украине больше всего задолжали зарплату за 5 лет (инфографика)

Где в Украине больше всего задолжали зарплату за 5 лет (инфографика)

В основном за последние 5 лет долги по зарплате в Украине росли. Так, в 2014 году задолженность в общем по стране составляла 753 млн грн, а на 2015 год выросла на 75% и уже составила 1 млрд 320 млн 100 тыс грн.

В 2016 году рост задолженностей достиг +43% – до 1 млрд 880 млн 800 тыс. грн, а 2017 стал единственным годом, когда долги не выросли, а снизились – на 4,8% до 1 млрд 791 млн грн. В 2018 году долг преодолел 2 млрд грн (+32%), а по состоянию на 1 января 2019 года зарплатный долг в стране составил 2 млрд 645 млн 100 тыс. грн.

Больше всего за период с 2014 по 2019 года задолжали жителям Луганской области, хотя в этом году они немного сократились – с 505 млн грн в январе до 457 млн грн в апреле, а Донецкая область заняла первое место.

Пятерка областей с самыми большими задолженностями по зарплате в 2019 году:

  • Донецкая область
  • Луганская область
  • Сумская область
  • Харьковская область
  • Днепропетровская область

Житомирская,Закарпатская и Черновицкая области имеют самые маленькие долги по зарплате, однако и являются областями, в которых нет крупных предприятий и в целом с рабочими местами большие трудности, из-за чего люди массово едут на заработки за границу.

По материалам Слово и Дело
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