Украина торгует с ЕС себе в ущерб

По итогам первого квартала 2019 года отрицательное сальдо внешнеторгового баланса между Украиной и странами ЕС достигло отметки $535 млн.

Такие данные приводит государственная служба статистики в свежем отчете.

По данным ведомства, за три месяца нынешнего года экспорт украинской продукции в ЕС вырос на 3,4% до $5,24 млрд. Однако сумма всех ввезенных к нам из Европы товаров увеличилась при этом на 10,5% до $5,78 млрд.

Больше половины всех поставленных в ЕС украинских товаров ($3,27 млрд) купили всего 6 стран-членов союза:

Польша – $817,9 млн.

Италия – $615, 4 млн.

Германия – $552, 8 млн.

Нидерланды – $479 млн.

Венгрия – $403,3 млн.

Испания – $403, 3 млн.

При этом больше всего товаров (на $3,2 млрд) наша страна приобрела у 4-х стран:

Германия – 1,37 млрд.

Польша – 944, 5 млн.

Франция – 472, 4 млн.

Италия – 432, 1 млн.

Наибольший вклад в формирование отрицательного баланса внесла Германия. Только у одной этой страны Украина приобрела товаров на $814,6 млн больше, чем продала. А вот самыми «щадящими» для золотовалютных резервов оказались торговые отношения с Нидерландами: положительный результат по итогам первого квартала достиг $307,5 млн.