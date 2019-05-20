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Украина торгует с ЕС себе в ущерб

Украина торгует с ЕС себе в ущерб

По итогам первого квартала 2019 года отрицательное сальдо внешнеторгового баланса между Украиной и странами ЕС достигло отметки $535 млн.

Такие данные приводит государственная служба статистики в свежем отчете.

По данным ведомства, за три месяца нынешнего года экспорт украинской продукции в ЕС вырос на 3,4% до $5,24 млрд. Однако сумма всех ввезенных к нам из Европы товаров увеличилась при этом на 10,5% до $5,78 млрд.

Больше половины всех поставленных в ЕС украинских товаров ($3,27 млрд) купили всего 6 стран-членов союза:

  • Польша – $817,9 млн.
  • Италия – $615, 4 млн.
  • Германия – $552, 8 млн.
  • Нидерланды – $479 млн.
  • Венгрия – $403,3 млн.
  • Испания – $403, 3 млн.

При этом больше всего товаров (на $3,2 млрд) наша страна приобрела у 4-х стран:

  • Германия – 1,37 млрд.
  • Польша – 944, 5 млн.
  • Франция – 472, 4 млн.
  • Италия – 432, 1 млн.

Наибольший вклад в формирование отрицательного баланса внесла Германия. Только у одной этой страны Украина приобрела товаров на $814,6 млн больше, чем продала. А вот самыми «щадящими» для золотовалютных резервов оказались торговые отношения с Нидерландами: положительный результат по итогам первого квартала достиг $307,5 млн.

По материалам УБР
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