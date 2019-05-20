Украина торгует с ЕС себе в ущерб

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
По итогам первого квартала 2019 года отрицательное сальдо внешнеторгового баланса между Украиной и странами ЕС достигло отметки $535 млн.
Такие данные приводит государственная служба статистики в свежем отчете.
По данным ведомства, за три месяца нынешнего года экспорт украинской продукции в ЕС вырос на 3,4% до $5,24 млрд. Однако сумма всех ввезенных к нам из Европы товаров увеличилась при этом на 10,5% до $5,78 млрд.
Больше половины всех поставленных в ЕС украинских товаров ($3,27 млрд) купили всего 6 стран-членов союза:
При этом больше всего товаров (на $3,2 млрд) наша страна приобрела у 4-х стран:
Наибольший вклад в формирование отрицательного баланса внесла Германия. Только у одной этой страны Украина приобрела товаров на $814,6 млн больше, чем продала. А вот самыми «щадящими» для золотовалютных резервов оказались торговые отношения с Нидерландами: положительный результат по итогам первого квартала достиг $307,5 млн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Госстат назвал долю коммуналки в месячных расходах украинцевВчера, 12:44 - 2707 25
В МВФ рассказали, когда могут возобновить сотрудничество с УкраинойВчера, 10:02 - 1756 10
Очередной запрет в России: уличные табло с курсами валют теперь вне законаВчера, 12:31 - 1327 7
Взять кредит будет сложнее: эксперт рассказал плюсы и минусы нововведенияВчера, 14:01 - 4287 5
Сколько денег дал МВФ Украине (инфографика)Вчера, 12:06 - 1861 4
Взять кредит будет сложнее: эксперт рассказал плюсы и минусы нововведенияВчера, 14:01 - 4287 5
Грузинский лари побил исторический антирекордВчера, 10:37 - 4201 1
Госстат назвал долю коммуналки в месячных расходах украинцевВчера, 12:44 - 2707 25
Сколько денег дал МВФ Украине (инфографика)Вчера, 12:06 - 1861 4
В МВФ рассказали, когда могут возобновить сотрудничество с УкраинойВчера, 10:02 - 1756 10
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)Вчера, 10:10 - 238
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 705
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3257 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 3069
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1330