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SkyUp Airlines за год перевезла 870 тыс. пассажиров

SkyUp Airlines за год перевезла 870 тыс. пассажиров

Авиакомпания SkyUp, начавшая полеты в мае 2018 года, отчиталась о годе работы.

Как пишет ЦТС со ссылкой на данные перевозчика, за этот период услугами компании воспользовались 870 тыс. пассажиров, которые были перевезены 5203 рейсами.

Авиакомпания начинала с 10 маршрутов в мае 2018-го, по состоянию же на май 2019-го в активе SkyUp – 31 регулярный и 15 чартерных маршрутов.

Самыми популярными направлениями среди регулярных рейсов авиаперевозчика являются Тбилиси, Барселона, Ларнака, Попрад и София.

Справка Finance.ua:

  • На сегодня во флоте SkyUp 7 самолетов – 5 Boeing 737-800 и 2 Boeing 737-700.
  • Количество сотрудников компании за год увеличилось со 148 до 450. По собственной кадетской программе за это время были подготовлены 40 вторых пилотов и 76 бортпроводников.
По материалам Центр транспортных стратегий
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