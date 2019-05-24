SkyUp Airlines за год перевезла 870 тыс. пассажиров

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Авиакомпания SkyUp, начавшая полеты в мае 2018 года, отчиталась о годе работы.
Как пишет ЦТС со ссылкой на данные перевозчика, за этот период услугами компании воспользовались 870 тыс. пассажиров, которые были перевезены 5203 рейсами.
Авиакомпания начинала с 10 маршрутов в мае 2018-го, по состоянию же на май 2019-го в активе SkyUp – 31 регулярный и 15 чартерных маршрутов.
Самыми популярными направлениями среди регулярных рейсов авиаперевозчика являются Тбилиси, Барселона, Ларнака, Попрад и София.
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