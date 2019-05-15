Экспорт российской нефти в США резко возрос - Bloomberg

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Поставки российской нефти в США резко возросли на фоне ситуации в Венесуэле и сокращений в ОПЕК.
Об этом говорится в отчете управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена, сообщает Bloomberg.
«Экспорт нефти из России в США быстро растет, поскольку поставщик использует утраченные поставки из пострадавшей от санкций Венесуэлы и сокращения поставок членами ОПЕК», – говорится в сообщении.
Как отмечает издание, за первую половину мая в США прибыли 13 судов с 5 миллионами баррелей нефти и нефтепродуктов, поэтому американские заводы готовы утроить ежемесячное потребление российской нефти.
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