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Экспорт российской нефти в США резко возрос - Bloomberg

Экспорт российской нефти в США резко возрос - Bloomberg

Поставки российской нефти в США резко возросли на фоне ситуации в Венесуэле и сокращений в ОПЕК.

Об этом говорится в отчете управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена, сообщает Bloomberg.

«Экспорт нефти из России в США быстро растет, поскольку поставщик использует утраченные поставки из пострадавшей от санкций Венесуэлы и сокращения поставок членами ОПЕК», – говорится в сообщении.

Как отмечает издание, за первую половину мая в США прибыли 13 судов с 5 миллионами баррелей нефти и нефтепродуктов, поэтому американские заводы готовы утроить ежемесячное потребление российской нефти.

По материалам УКРИНФОРМ
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