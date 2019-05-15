Ferrexpo принудительно выкупит акции миноритариев

Ferrexpo AG (Швейцария), которой принадлежит 99,11% акций ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, Горишние Плавни Полтавской обл.), крупнейшего производителя железорудных окатышей в Украине, принудительно выкупит у миноритариев акции в рамках процедуры squeeze-out по цене 34,24 грн каждая при их номинальной стоимости 9,96 грн.

Такая информация содержится в публичном безотзывном требовании, датируемом 17 мая 2019 года.

Ранее Ferrexpo AG (Швейцария), заявила о намерении использовать право проведения squeeze-out (принудительного выкупа акций) у миноритариев.