Ferrexpo принудительно выкупит акции миноритариев

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Ferrexpo AG (Швейцария), которой принадлежит 99,11% акций ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, Горишние Плавни Полтавской обл.), крупнейшего производителя железорудных окатышей в Украине, принудительно выкупит у миноритариев акции в рамках процедуры squeeze-out по цене 34,24 грн каждая при их номинальной стоимости 9,96 грн.
Такая информация содержится в публичном безотзывном требовании, датируемом 17 мая 2019 года.
Ранее Ferrexpo AG (Швейцария), заявила о намерении использовать право проведения squeeze-out (принудительного выкупа акций) у миноритариев.
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