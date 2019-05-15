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Межбанк: доллар просел

Межбанк: доллар просел

Инаугурация шестого президента страны Владимира Зеленского, кроме официоза и определенной “зелености” молодого политика, несла в себе явные месседжи предстоящих глобальных изменений в Украине. За ней внимательно следили как представители местных бизнес-групп, так и иностранные инвесторы. А уже первые заявления нового главы государства были активно поддержаны большинством граждан. Не оставили они равнодушными и нерезидентов, которые обычно голосуют кошельком. Иностранцы, судя по всему, не испугались новых реалий и были сегодня замечены с активной продажей валюты под завтрашний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ, что уже само по себе хорошая новость для государства.

Кроме этого, на межбанк активно влияли распродажи валюты теми компаниями, кто еще не успел рассчитаться с бюджетом по налогам и был сегодня вынужден “заливать” валюту на торги уже не особо борясь за котировки.

Помог рынку и такой, казалось бы, просто психологический фактор, как празднование 20 мая Дня банковского работника ( мы поздравляем коллег с этим замечательным днем). Дилеры были настроены достаточно благодушно, все активно поздравляли друг друга с профессиональным праздником, и торговля валютой проходила в позитивной обстановке и приподнятом настроении.

Позитив дня отразился и на самом курсе. Благодаря распродажам валюты иностранцами и ее продажам клиентам под завершение налоговых платежей – предложение практически весь день превышало спрос, и доллар за день прилично подешевел — с утренних 26,34/26,38 до 26,12/26,155 к завершению сессии.

Спекулянты работали как “ в две стороны”, так и пытались под конец дня на уже вялом и малообъемном рынке сыграть “на понижение”, что им частично удалось.

После старта с уровня 26,34/26,38 гривен и достижения котировок продажи доллара даже отметки в 26,39 -26,40 гривен – доллар к 10:20 стремительно начал дешеветь. Клиенты активно начали продавать валюту и присоединившиеся к ним нерезиденты только усугубили этот процесс. За оставшиеся 40 минут первого часа сессии доллар упал до отметки 26,20/26,23 гривен, а к 12:00 котировки просели еще ниже – до 26,18/26,21 гривны. Основная часть сделок прошла в коридоре 26,20-26,23 гривен за доллар, что и сформировало справочный курс Нацбанка на 12:00 на уровне 26,2285 гривен за доллар. После полудня котировки 26,18/26,21 сохранялись до 14 часов , т.е. до самого завершения активной фазы торгов.

После 14:00 под воздействием спекулятивного давления на доллар – курс просел до 26,135/26,17 к 15 часам и до 26,12/26,155 к завершению торгов.

НБУ не принимал участия в публичном формате аукциона, но по информации участников рынка присутствовал на торгах в “анонимном” режиме.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,13 / 26,17
евро – 29,17 / 29,21
российский рубль – 0,404 / 0,405

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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