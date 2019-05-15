Приватбанк отреагировал на сокращение депозитов

Из статистики НБУ следует, что по итогам I квартала депозитный портфель ПриватБанка сократился на 3,7млрд грн (-1,7%), прежде всего – за счет уменьшения средств бизнеса на 4,4 млрд грн (-9,3%).

Финансовый директор Приватбанка Анна Самарина в интервью для газеты “Зеркало недели” таким образом прокомментировала депозитную ситуацию в финучреждении:

“Давайте определимся, что такое отток в принципе. Если штормит рынок и клиенты забирают вклады – это отток. Есть снижение депозитов контролируемое, отток ли это? В нашем случае было два фактора: первый – это ситуативный рост остатков по среднему и малому бизнесу на конец года. Есть специфика деятельности компаний, когда они аккумулируют остатки в определенный момент, и потом эти остатки идут на финансирование деятельности. Второй фактор, который повлиял на снижение депозитов – депозиты в иностранной валюте. Банк принял сознательное решение отходить от валютных остатков по мере возможностей, потому что кредитуем мы в национальной валюте. Спроса как такового у наших клиентов нет, соответственно, и остатки в валюте наращивать нам смысла нет. Украинский рынок кредитования больше ориентирован на гривну. Валютные кредиты – это скорее эксклюзив для экспортеров или мультинациональных компаний. И вот мы сознательно расстаемся с депозитами в иностранной валюте, медленно, но уверенно. Не будем забывать об открытой валютной позиции банка”.

Говоря о нарушении соответствующего норматива НБУ, Г. Самарина отметила, что “нарушаем и не нарушаем одновременно”.

“Почему в банке сформировалась открытая валютная позиция? Это то, что мы получили в legacy portfolio. Банк привлекал депозиты в долларах как более дешевые, конвертировал ресурс в гривну и выдавал гривневые кредиты. Такие вещи делают для того, чтобы оптимизировать процентный результат, но в итоге это всегда заканчивается валютным риском. Так как банк осуществлял такую ​​политику в отношении валютного баланса, открытая валютная позиция на момент национализации была около 2,5 миллиарда долларов в эквиваленте. Что можно сделать, чтобы закрыть эту позицию? Купить снова. Понятно, что ни один рынок не выдержит одномоментной покупки 2,5 миллиарда долларов. Даже если это делать в течение года, все равно это вызов для рынка. Соответственно, банк постепенно работает над тем, чтобы эту позицию закрывать, то есть покупать валюту. Как правило, банк не участвует в прямых покупках на рынке, а покупает валюту у своих клиентов по мере того, как у клиента возникает собственная валюта и желание ее продать. Еще один наш источник – ритейл, расчеты клиентов картой за рубежом, это маленькие суммы, но Приватбанку за счет объема удается получить хороший результат.

А теперь вспомним, что часть нашего портфеля сформирована так называемыми индексированными ОВГЗ. Этот инструмент предполагает, что в момент погашения возвращение будет проходить в эквиваленте по курсу за месяц до даты выплаты. В расчете валютной позиции они рассматриваются как, скажем, контрбаланс короткой позиции. По мере того, как мы продолжим работать с этими бумагами, норматив также будет приходить в нормальное состояние. Валютная позиция должна быть открыта в ту сторону, в который будет расти курс. Не угадал – проиграл. Но мы и не ожидаем укрепления курса гривны до восьми, наоборот, скорее, ее ползучую девальвацию. А при таком сценарии мы не ожидаем никаких убытков”, – резюмировала финдиректор Приватбанка.