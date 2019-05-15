Пероральные формы лекарств могут стать в Украине приоритетными

Министерство здравоохранения Украины предложило установить, что приоритетным является применение неинъекционных (пероральных) форм лекарственных средств, — соответствующий проект приказа обнародован на сайте министерства для общественного обсуждения.

Проект приказа, основанный на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), разработан для оптимизации и рационализации использования лексредств в учреждениях здравоохранения для повышения качества лечения, его унификации и экономии.

Согласно рекомендациям ВОЗ, применение пероральных форм лекарственных средств во время стационарного лечения больных способствует улучшению их психологического состояния во время лечения.