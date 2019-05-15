Стало известно, где в Украине самое дешевое сало

Средние потребительские цены на сало в Украине составляют 75,71 грн за кг продукта. Дороже всего продают сало в Киеве, дешевле – на Волыни.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Так, в Киеве в апреле стоимость 1 кг сала составляла 115,7 грн, в Волынской области – 51,2 грн.

Не дешево стоит сало в Киевской области – 89 грн за 1 кг продукта.

Купить сало относительно недорого можно в Тернопольской и Хмельницкой областях – там 1 кг продукта обойдется в 52 и 60 грн соответственно.

Заметим, по словам депутата Сергея Тригубенко, в Украине свинина уже стоит дороже, чем в магазинах ЕС.