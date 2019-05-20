ТОП-10 седанов с самым комфортным салоном

С ростом популярности внедорожников все меньше и меньше людей садятся за руль компактных седанов. И это постыдный факт, ведь среди них есть масса автомобилей с хорошими опциями. Чтобы выделиться в этом классе, производители ставят на управляемость, комфортную езду, удобный салон и экономию топлива – в прежние времена достичь такого баланса было невозможно.

1.BMW 3 серии

На первую ступень рейтинга BMW 3-й серии попала неслучайно. Новая модель может похвастаться большей динамикой управления. Последнее время бренд всё чаще поворачивается в сторону микс-двигателей – это лидеры класса по производительности и эффективности. Впрочем, этот автомобиль не для широкой аудитории, а для любителей спортивных машин и жёсткой езды.

2.Jaguar XE

Jaguar XE — это смелая попытка одного из самых продаваемых и полных представительских салонов в мире. Британский автомобиль обладает гибким ходом и лёгок в управлении, что особенно хорошо на британских дорогах. Будучи одним из самых маленьких в своем классе, Jaguar ХЕ может похвастаться впечатляющей точностью рулевого управления и балансом управляемости при быстрой езде.

3. Alfa Romeo Giulia

Alfa Romeo Giulia — довольно драматичное и значительное возвращение в форму для Alfa Romeo. Автомобиль собран на новой заднеприводной модельной платформе, которая обеспечивает машине равновесие и манёвренность, так нравящуюся водителям. Внутренняя отделка салона слегка разочаровала – дешевизной и тусклой информационно-развлекательной системой.

4.Mercedes-Benz C-Class

В то время как 3-Series, Giulia и XE уделяют больше внимания вовлеченности водителя, Mercedes сделал акцент на роскоши и утончённости. Качество материала внутри салона – одно из лучших в этом классе. Единственный недостаток интерьера – высоким людям здесь будет тесновато.

5. Volvo S60

Красивый внешне и отлично подходящий для путешествий, Volvo S60 понравится тем, кто вместо спортивной езды любит расслабляться за рулём. Здесь хорошо проработана трансмиссия, а передний привод обеспечивает лёгкость в управлении.