В полтавской области инсценировали ограбление банка

Ограбление банка в городе Кобеляки Полтавской области было инсценировкой.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в области.

Сообщается, что полиция по процессуального руководства областной прокуратуры установила, что разбой был инсценировкой, в котором свою роль сыграл и сам 50-летний “пострадавший”.

Кроме директора филиала банка, в совершении разбойного нападения подозреваются двое мужчин – 50 и 39 лет.

Сейчас злоумышленников задержали, им объявлены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Деньги, маски и другие вещественные доказательства изъяты. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в городе Кобеляки Полтавской области неизвестные ограбили банковское отделение и избили его директора.

Отмечалось, что директора отделения одного из банков ударили по голове на пороге отделения. После чего грабитель “болгаркой” открыл сейф, из которого забрал деньги в сумме почти 1,7 млн грн.