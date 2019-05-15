Учёные разрабатывают пищевые упаковки нового поколения

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Учёные-диетологи из американского Корнелльского университета разрабатывают продуктовую упаковку нового поколения, созданную для людей со смартфонами. В первую очередь речь идёт о пакетах для молока, но в перспективе упаковка сможет использоваться и для других продуктов. Главная цель исследователей — решить проблему с информацией о сроках годности.
Традиционно на упаковках с молоком указывается дата годности. Чаще всего она указывает только на срок сохранения максимального качества, а не дату, когда продукт может испортиться. Но потребители часто принимают эту даты как показатель срока годности, а не качества, выбрасывая молоко после её наступления, хотя в большинстве случаев продукт ещё не испортился.
Учёные считают, что все эти даты вносят неясность, поэтому в будущем они должны быть заменены гораздо более продвинутой альтернативой. Одним из рассматриваемых вариантов являются QR-коды, которые могут содержать точную дату истечения срока годности и другую важную информацию о молоке, в том числе ферму, где его получили, завод, где произошла обработка и упаковка, и прочие данные.
Упаковки будущего также могут оснащаться индикаторами, отображающими температуру молочного продукта, связывая её влияние на срок годности. Вся эта информация будет объединяться для формирования актуальной оценки качества продукта, доступной для потребителя через мобильное приложение.
Новая технология также должна быть полезной для розничных продавцов. Они смогут использовать точные сведения, чтобы лучше понимать, как долго они могут реализовывать тот или иной продукт, а также динамически менять цены в зависимости от нынешнего качества продуктов.
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