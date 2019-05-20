В США придумали ремонтировать дороги с помощью "заплаток" (видео)

Американская компания American Road Patch придумала способ ремонта дорог с помощью “заплаток”.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию компании.

“Городские власти Лос-Анджелеса хотели, чтобы мы помогли им решить проблемы текущего ремонта улиц, на которых в нескольких местах образовались ямы из-за движения транспортных средств и автобусов. Наш продукт решил проблему и работает отлично”, – сообщили в American Road Patch.

В компании говорят, что их “заплатки” продлевают срок эксплуатации дорог. Прочность покрытия во время растяжения составляет 350 фунтов на квадратный дюйм. При этом материалу свойственна пластичность и при низких температурах, а также он имеет самовосстанавливающиеся свойства.