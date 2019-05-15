У Зеленского заговорили о новой программе МВФ

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В команде Президента рассматривают два варианта дальнейшего сотрудничества с Фондом. Основной – новая программа после парламентских выборов.
Советник Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко заявляет, что Украина может договориться с Международным валютным фондом о новой программе финансирования после парламентских выборов.
Об этом сообщил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.
“После выборов в Раду, думаю, возможно открыть уже новую программу. Предполагаю, что в июне-августе начнется переговорный процесс по поводу либо открытия новой, либо пересмотра старой программы”, – сказал Устенко.
Он также отметил, что допускает возможность продления и пересмотра параметров текущей программы финансирования.
“У меня есть два сценария развития событий: программу закроют и начнут новую, второй – пересмотрят параметры текущей и продлят ее. Но, первый – основной”, – добавил советник Зеленского.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко снова пойдет в президенты6 ч. назад - 1922 19
Торговая война: Google может запретить Huawei использовать Android10 ч. назад - 773 17
Треть украинцев официально живет на $200 в месяц12 ч. назад - 2016 15
Дом в Италии и 30 торговых марок: Зеленский опубликовал новую декларацию4 ч. назад - 1867 9
Супрун отказалась уходить в отставку8 ч. назад - 2425 6
Сколько стоит аренда жилья в разных регионах Украины (инфографика)Вчера, 21:00 - 4806 1
Банкиры: О курсе гривны и возможной отставке правительства8 ч. назад - 4739
Эксперт назвал причины снижения ставки по депозитам для населения12 ч. назад - 2800 4
В делегации США отреагировали на речь Зеленского6 ч. назад - 2670
Супрун отказалась уходить в отставку8 ч. назад - 2425 6
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих6 ч. назад - 108
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 2366 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 2442
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1024
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 3474 2