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У Зеленского заговорили о новой программе МВФ

У Зеленского заговорили о новой программе МВФ

В команде Президента рассматривают два варианта дальнейшего сотрудничества с Фондом. Основной – новая программа после парламентских выборов.

Советник Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко заявляет, что Украина может договориться с Международным валютным фондом о новой программе финансирования после парламентских выборов.

Об этом сообщил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

“После выборов в Раду, думаю, возможно открыть уже новую программу. Предполагаю, что в июне-августе начнется переговорный процесс по поводу либо открытия новой, либо пересмотра старой программы”, – сказал Устенко.

Он также отметил, что допускает возможность продления и пересмотра параметров текущей программы финансирования.

“У меня есть два сценария развития событий: программу закроют и начнут новую, второй – пересмотрят параметры текущей и продлят ее. Но, первый – основной”, – добавил советник Зеленского.

По материалам Корреспондент.net
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