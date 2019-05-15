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Парцхаладзе: В новых супермаркетах обязательно будут проектировать туалеты

Парцхаладзе: В новых супермаркетах обязательно будут проектировать туалеты

С 1 августа в новых крупных супермаркетах обязательно будут проектировать туалеты.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook.

“Обязательные туалеты для посетителей в крупных супермаркетах. Эта норма содержится в новых изменениях в ГСН “Предприятия торговли” и вступает в действие уже с 1 августа”, – написал он.

Речь идет о всех новых и реконструированных крупных супермаркетах, гипермаркетах и других продовольственных магазинах с торговой площадью 2500 кв. м и более и универсальным ассортиментом товаров.

“Должны быть обязательно общественные туалеты. Расчет – 1 санитарный прибор на 600 кв. м торговой площади, но не менее 4-х санитарных приборов на объект”, – написал он.

“Новыми изменениями мы повышаем комфорт при посещении и крупных продовольственных магазинов. Туалетные комнаты должны быть раздельными для мужчин и женщин и обязательно иметь универсальную кабину для людей с инвалидностью”, – подытожил Парцхаладзе.

По материалам Finance.UA
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