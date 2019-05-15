Парцхаладзе: В новых супермаркетах обязательно будут проектировать туалеты

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
С 1 августа в новых крупных супермаркетах обязательно будут проектировать туалеты.
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook.
“Обязательные туалеты для посетителей в крупных супермаркетах. Эта норма содержится в новых изменениях в ГСН “Предприятия торговли” и вступает в действие уже с 1 августа”, – написал он.
Речь идет о всех новых и реконструированных крупных супермаркетах, гипермаркетах и других продовольственных магазинах с торговой площадью 2500 кв. м и более и универсальным ассортиментом товаров.
“Должны быть обязательно общественные туалеты. Расчет – 1 санитарный прибор на 600 кв. м торговой площади, но не менее 4-х санитарных приборов на объект”, – написал он.
“Новыми изменениями мы повышаем комфорт при посещении и крупных продовольственных магазинов. Туалетные комнаты должны быть раздельными для мужчин и женщин и обязательно иметь универсальную кабину для людей с инвалидностью”, – подытожил Парцхаладзе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко снова пойдет в президентыВчера, 15:16 - 2601 35
Торговая война: Google может запретить Huawei использовать AndroidВчера, 10:45 - 908 18
Треть украинцев официально живет на $200 в месяцВчера, 09:00 - 2540 17
Дом в Италии и 30 торговых марок: Зеленский опубликовал новую декларациюВчера, 17:03 - 3216 10
Супрун отказалась уходить в отставкуВчера, 12:45 - 2891 8
Приватбанк отреагировал на сокращение депозитовВчера, 20:19 - 12539 2
Банкиры: О курсе гривны и возможной отставке правительстваВчера, 13:01 - 5396
Дом в Италии и 30 торговых марок: Зеленский опубликовал новую декларациюВчера, 17:03 - 3216 10
В делегации США отреагировали на речь ЗеленскогоВчера, 14:45 - 3145
Эксперт назвал причины снижения ставки по депозитам для населенияВчера, 08:45 - 3143 4
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующихВчера, 15:10 - 163
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 2400 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 2469
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1037
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 3518 2