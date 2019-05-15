Кабмин обжаловал отмену национализации ПриватБанка

Правительство обжаловало решение Окружного административного суда о признании незаконной и отмене национализации ПриватБанка.

Об этом говорится в перечне апелляционных жалоб Окружного админсуда.

Так, жалоба подана через Окружной административный суд 16 мая. Отмечено, что заявителем апелляционной инстанции является Кабмин. Таким образом, подача жалобы препятствует вступлению в силу решения от 18 апреля об отмене национализации ПриватБанка – оно не вступит до вынесения постановления судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы.

В то же время, дата отправки в Апелляционный суд пока отсутствует.

Как сообщали «Комментарии», Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка, которым определялся перечень связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц

Напомним, что Окружной административный суд Киева признал противоправными решения государственных органов, следствием которых стала национализация ОАО «КБ «Приватбанк», в частности договор купли-продажи государством акций банка.