Кабмин обжаловал отмену национализации ПриватБанка

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Правительство обжаловало решение Окружного административного суда о признании незаконной и отмене национализации ПриватБанка.
Об этом говорится в перечне апелляционных жалоб Окружного админсуда.
Так, жалоба подана через Окружной административный суд 16 мая. Отмечено, что заявителем апелляционной инстанции является Кабмин. Таким образом, подача жалобы препятствует вступлению в силу решения от 18 апреля об отмене национализации ПриватБанка – оно не вступит до вынесения постановления судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы.
В то же время, дата отправки в Апелляционный суд пока отсутствует.
Как сообщали «Комментарии», Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка, которым определялся перечень связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц
Напомним, что Окружной административный суд Киева признал противоправными решения государственных органов, следствием которых стала национализация ОАО «КБ «Приватбанк», в частности договор купли-продажи государством акций банка.
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