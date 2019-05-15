В делегации США отреагировали на речь Зеленского

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В делегации США речь президента Владимира Зеленского назвали впечатляющей. Об этом сообщил министр энергетики США Рик Перри в ВР, передает корреспондент РБК-Украина.
В частности, он заявил, что США продолжат поддерживать народ Украины в защите ее независимости.
“У нас не очень многочисленная, но очень значимая группа людей, прибывших из США на это событие. Уже говорилось. Если бы у нас было несколько дней запаса для подготовки, наша делегация была бы в пять раз больше. Ведь народ США стоит рядом с народом Украины. Речь президента Зеленского была впечатляющей и мощной”, – заявил Перри.
Он добавил, что одна из самых ярких иллюстраций свободы Украины – это свобода экономики.
“Выборы были для народа Украины, а не для него. США будут продолжать поддерживать народ Украины в защите независимости и стремлении к свободе, одна из самых ярких иллюстраций свободы – это свобода экономики”, – заявил Перри.
Напомним, Зеленский на церемонии инаугурации объявил о роспуске Верховной Рады. Народный депутат Валерий Карпунцов сообщил, что сегодня вечером должны состояться консультации президента Владимира Зеленского с фракциями относительно роспуска Рады.
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