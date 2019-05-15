Супрун отказалась уходить в отставку

Глава МОЗ заявила, что реформа системы здравоохранения предполагает еще много изменений и она пока не намерена покидать свой пост.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не намерена уходить в отставку.

Она отметила, новый состав Кабинета Министров будет сформирован, скорее всего, после выборов в Верховную Раду.

Также Супрун добавила, что готова проводить реформы системы здравоохранения, поскольку нужно принять много изменений.