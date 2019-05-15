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Украина увеличила запасы газа в хранилищах на 20%

Украина увеличила запасы газа в хранилищах на 20%

Украина с 4 апреля по 18 мая 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах на 20% (на 1,748 млрд кубометров) – до 10,493 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО “Укртрансгаз”.

По расчетам агентства “Интерфакс-Украина”, этот объем превышает показатель запасов 18 мая 2018 года на 18,7%, 18 мая 2017 – на 13%.

ПХГ Украины, в частности, 18 мая этого года пополнились на 71,83 млн кубов при импорте 50,8 млн кубов и внутренней добыче 57,6 млн кубометров.

Ранее глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев заявил, что компания изучает возможность закачки дополнительных объемов газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским “Газпромом” транзита газа по территории страны после 2019 года.

Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд кубометров.

Как сообщалось, в течение отопительного сезона, который длился с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8,449 млрд кубометров (с 7,194 млрд кубометров до 8,745 млрд кубометров).

“Укртрансгаз”, 100% которого принадлежит НАК “Нафтогаз Украины”, эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд кубометров.

По материалам УКРИНФОРМ
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