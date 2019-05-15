ФГВФЛ продлил ликвидацию трех банков

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию ПАО «Энергобанк», ПАО «Диамантбанк» и ПАО «Кредитпромбанк» сроком на один год.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
“Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 16 мая 2019 года № 1209 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО «Энергобанк» сроком на один год с 12 июня 2019 года до 11 июня 2020 года включительно”, – говорится в сообщении.
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