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ФГВФЛ продлил ликвидацию трех банков

ФГВФЛ продлил ликвидацию трех банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию ПАО «Энергобанк», ПАО «Диамантбанк» и ПАО «Кредитпромбанк» сроком на один год.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

“Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 16 мая 2019 года № 1209 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО «Энергобанк» сроком на один год с 12 июня 2019 года до 11 июня 2020 года включительно”, – говорится в сообщении.

  • На один год продлена ликвидация ПАО «Диамантбанк» – с 24 июня 2019 года до 23 июня 2020 года включительно.
  • ПАО «Кредитпромбанк» – с 3 июня 2019 года до 2 июня 2020 года включительно.
По материалам Finance.UA
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