В Украине отменили "зеленый" тариф для наземных СЭС

Петр Порошенко подписал текст закона 8449-д, правки в котором ограничивают возможность украинцев устанавливать домашние солнечные электростанции на своих земельных участках.

“Возвращено с подписью от президента”, – говорится на сайте Верховной Рады в комментариях к проекту закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии”.

Нововведение коснется и тех, у кого уже установлены домашние солнечные электростанции.

“Украинцы, которые запустили солнечные электростанции, будут получать выплаты по “зеленому” тарифу лишь по той части своих СЭС, которые установлены на крышах и/или фасадах зданий и капитальных сооружений. При этом потребитель должен подтвердить, что эти сооружения капитальные”, – говорится в сообщении.