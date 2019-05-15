В Украине отменили "зеленый" тариф для наземных СЭС

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Петр Порошенко подписал текст закона 8449-д, правки в котором ограничивают возможность украинцев устанавливать домашние солнечные электростанции на своих земельных участках.
“Возвращено с подписью от президента”, – говорится на сайте Верховной Рады в комментариях к проекту закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии”.
Нововведение коснется и тех, у кого уже установлены домашние солнечные электростанции.
“Украинцы, которые запустили солнечные электростанции, будут получать выплаты по “зеленому” тарифу лишь по той части своих СЭС, которые установлены на крышах и/или фасадах зданий и капитальных сооружений. При этом потребитель должен подтвердить, что эти сооружения капитальные”, – говорится в сообщении.
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