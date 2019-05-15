0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 119 0

В Украине отменили "зеленый" тариф для наземных СЭС

В Украине отменили "зеленый" тариф для наземных СЭС

Петр Порошенко подписал текст закона 8449-д, правки в котором ограничивают возможность украинцев устанавливать домашние солнечные электростанции на своих земельных участках.

“Возвращено с подписью от президента”, – говорится на сайте Верховной Рады в комментариях к проекту закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии”.

Нововведение коснется и тех, у кого уже установлены домашние солнечные электростанции.

“Украинцы, которые запустили солнечные электростанции, будут получать выплаты по “зеленому” тарифу лишь по той части своих СЭС, которые установлены на крышах и/или фасадах зданий и капитальных сооружений. При этом потребитель должен подтвердить, что эти сооружения капитальные”, – говорится в сообщении.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.