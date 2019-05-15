Межбанк: гривна укрепляется

В понедельник на валютный рынок существенное влияние будут оказывать два фактора – завершение дней бюджетных платежей у клиентов и проведение завтра нового аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ.

Самым весомым из них будет завершение дней бюджетных проплат у бизнеса. Те из клиентов, кто не успел это сделать ранее – уже будут активно платиться, не особо считаясь с котировками межбанка по валюте в случае нехватки для этих расчетов у них собственной гривны. Штрафы за несвоевременный расчет с государством настолько серьезны, что рисковать из компаний никто не захочет. Это добавит предложения валюты на торгах.

Фактор завтрашнего аукциона тоже сработает, но на особый приток валюты в этот раз мы бы не рассчитывали. Во-первых, сегодня инаугурация нового президента Украины, и многие инвесторы захотят увидеть первые кадровые назначения нового главы государства и не будут особо спешить на первом во время его каденции аукционе. Во-вторых, часть нерезидентов уже купили облигации в тех пределах,которые им позволяли лимиты на страну и теперь только рефинансируют те объемы объемы бумаг, которые погашаются по сроку. Это снижает объем “живого” притока валюты на рынок от размещения этих ОВГЗ.

Наличный рынок пока больше останется заложником ситуации на межбанке и сегодня вести свою игру будет вряд-ли. Более того, к вечеру воскресенья котировки продажи доллара в обменках начали проседать. Это хороший сигнал как для населения, так и бизнеса.

Мы прогнозируем достаточно большую активность на рынке за счет завершения периода бюджетных платежей у клиентов. Объем операций на торгах будет в пределах 400-430 млн долларов при заключении 530-640 сделок, а коридор по доллару сохранится в пределах 26,20-26,35 гривен.

Позиционные войны крупных игроков в части курсовых игр продолжаться. При наличии излишка доллара на межбанке на торги “анонимно” выйдет НБУ со скупкой доллара для пополнения ЗВР, что удержит котировки от существенного проседания ниже уровня в 26,20 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,34 / 26,37

евро – 29,42 / 29,46

российский рубль – 0,407 / 0,408

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке