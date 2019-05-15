Microsoft все-таки решил не "убивать" Paint

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Компания Microsoft заявила, что графическое приложение Paint и в дальнейшем будет в Windows.
Об этом сообщается в блоге Microsoft.
Как отмечается, программу обновили и добавили в нее новые функции. Paint сохранил традиционный дизайн, но теперь в нем можно рисовать без использования мышки, тачпада или сенсорного дисплея.
В новой версии Paint рисование происходит непосредственно на клавиатуре – перемещать курсор можно клавишами-стрелками, а для проведения линии нужно удерживать “Пробел”.
Также есть возможность перемещения рабочего окна программы – для этого используются стрелки и нажатая клавиша Ctrl.
Впервые о намерении Microsoft исключить Paint из состава стандартных программ Windows 10 стало известно 24 июля 2017.
Компания планировала удалить редактор уже в ближайшем на тот момент глобальном обновлении ОС, мотивируя свое желание тем, что приложение сильно устарело, но столкнулась с волной возмущения со стороны пользователей.
Уже на следующий день, 25 июля 2017, она изменила свое решение в пользу удаления Paint из состава Windows 10, но с сохранением его в магазине Windows Store. Это позволило бы пользователям в любой нужный момент загрузить Paint на ПК или ноутбук на полностью бесплатной основе.
После выхода Windows update 10 Fall Creators осенью 2017 стало ясно, что Microsoft выполнила свое обещание лишь на треть: Paint с ОС она не удалила, в MS Store его тоже не перенесли, но в сам редактор была добавлена кнопка Product Alert, напоминавшая о запланированном “переезде” редактора в онлайн-магазин.
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