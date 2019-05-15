ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий мая

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Кадровики называют май “ленивым“ месяцем для поиска вакансий. Несмотря на это, “вкусные“ вакансии все же есть. Где и кому платят больше всех:
Об этом сообщает The Point.
1.Golang Software Engineer
Не будем изменять проверенной традиции начать рейтинг с ИТ-вакансии.
Агентство IT Recruitment Solutions предлагает 140 000 грн специалисту с опытом работы от года с Golang и 4+ years in software development.
2. Управляющий (руководитель) агропредприятия Агробизнес (подготовка семян и экспортных партий нишевых культур) вознес на второе место нашего рейтинга руководящую вакансию – управляющий агропредприятия с оплатой 130 000 грн. За что же предлагают зарплату в 5000 у.е.? Главное – требуется опыт работы в секторе АПК на руководящей должности, умение строить бизнес-процессы, опыт ВЭД, владение английским языком (очень желательно). Наличие загранпаспорта и автомобиля.
3. SEO специалист
На третьем месте рейтинга расположилась вакансия не просто современная, но уже дефицитная – SEO специалист от HRM-Studio на зарплату в 70 000 грн. Работодателю – ведущей ИТ-компании – требуется профи для решения таких задач, как анализ конкурентов; проведение комплексного аудита сайта; разработка стратегии продвижения проекта; SEO внутренняя и внешняя оптимизация сайта; обеспечение высоких позиций и целевого трафика для сайта; перелинковка; написание ТЗ для копирайтеров, маркетологов, SMM – специалистов, для программистов, проверка их реализации; отчетность по результатам продвижения.
4. HR Director На четвертом месте находится “классическая“ вакансия – директор по персоналу для мировой ИТ-компании через агентство Personal Service с оплатой в 65 000 грн.
Работодателю требуется руководитель с опытом работы на данной должности от 10 лет в крупных украинских или иностранных компаниях (от 3-лет в ИТ компании – желательно).
5. Сервисный инженер
Пятое место занимает редкий гость наших рейтингов – производственник. Да, нынче это сервисный инженер от агентства Альтернатива на оплату в 53 000 грн. Как гласит текст вакансии, пищевое производство (иностранные инвестиции) приглашает на постоянную работу инженеров-техников.
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