Renault представила компактный беспилотник (фото)

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Компания Renault представила компактный беспилотник Ez-Pod, вдохновленный миникаром Twizy.
Электрический концепт для перевозки людей и товаров представили на сайте Renault Group.
В перспективе его планируют использовать в сервисе самоходного такси или для доставки товаров на небольшие расстояния логистической компанией. Компакты также можно будет соединять вместе, чтобы сформировать составы для перевозки больших групп.
Внутри одного Ez-Pod могут поместиться два человека, сидящих по диагонали друг напротив друга. При этом в авто не предусмотрены руль или другие элементы для управления.
Идея построить суперкомпактный беспилотник появилась после создания концептов более крупных беспилотных авто Ez-Go и Ez-Pro, которые были представлены ранее.
По словам французов, миниатюрный электрокар занимает площадь всего лишь три квадратных метра. Его можно использовать как в городе, так и в торговых центрах, складских помещениях или крупных гостиничных комплексах. Планируется, что в пешеходных зонах он будет передвигаться со скоростью всего 6 км/час.
Фото: group.renault.com
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