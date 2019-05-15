0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 304 0

Трасса Киев - Одесса станет частично цементо-бетонной

Трасса Киев - Одесса станет частично цементо-бетонной

“Укравтодор” в течение 2019 года намерен подготовить проектную документацию на капитальный ремонт трассы М-05 Киев – Одеса в пределах Черкасской области и начнет проектирование по Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Об этом сообщил глава “Укравтодора” Славомир Новак.

“Несколько дней назад мне удалось убедить наших коллег из Европейского инвестиционного банка, чтобы все последующее кредитное финансирование, которое мы получим, было направлено именно на дорогу М-05 Киев – Одесса, чтобы через несколько лет иметь полноценный автобан. Планируем эту дорогу в пределах Черкасской области – в асфальто-бетоне, а в пределах Кировоградской, Николаевской и Одесской областей – в цементо-бетоне”, – написал Новак в фейсбуке.

В 2019 году на трассе М-05 планируют отремонтировать 15 километров проблемного участка между Жашковом и Уманью за счет Дорожного фонда и отремонтировать участки в Киевской области за счет средств международных финансовых организаций.

Автодорога государственного значения М-05 Киев – Одесса является частью международного транспортного европейского коридора Е95 Хельсинки – Киев – Одесса – Димитровград – Алексанруполис. Это единственный в Украине коридор категории 1-Б по всей протяженности дороги.

Интенсивность движения на М-05 составляет от 10 до 48,5 тысяч автомобилей в сутки в Киевской области, в Черкасской области – от 10 до 16 тысяч автомобилей в сутки, в Одесской области – от 10 до 40 тысяч автомобилей в сутки.

По материалам lb.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.