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Стало известно, когда Apple выпустит собственный 5G-модем

Стало известно, когда Apple выпустит собственный 5G-модем

Apple разрабатывает свой собственный 5G-модем, который будет использоваться в будущих iPhone и iPad.

Однако ей понадобится ещё несколько лет на то, чтобы создать собственный 5G-модем.

Собственный 5G-модем будет готов у Apple не раньше 2025 года.

Напомним, что за последнее время компания из Купертино наняла ряд специалистов в области модемов и сетей пятого поколения, в том числе ведущего разработчика 5G-модемов Intel. Разработка модема требует довольно много времени, так что к 2021 году, как сообщалось ранее, вряд ли у Apple будет готов собственный модем.

Если сообщения источников верны, то в ближайшие 6 лет Apple будет использовать 5G-модемы Qualcomm, с которой не так давно уладила все патентные споры, прекратила судебные тяжбы и заключила долгосрочное соглашение о партнёрстве и лицензировании чипов. И почти сразу после объявления о сделке Apple и Qualcomm компания Intel объявила о прекращении разработки 5G-модемов, хотя ранее планировалось, что именно она обеспечит будущие iPhone и iPad модемами с поддержкой сетей пятого поколения.

Intel, похоже, планирует выставить своё модемное подразделение на продажу. The Information опубликовал заявление Intel: «У нас есть технология 5G-модемов мирового класса, которой обладают очень немногие компании, в плане интеллектуальной собственности и опыта. Вот почему многие компании проявили интерес к приобретению наших активов, связанных с сотовыми модемами ещё с момента недавнего объявления о том, что мы оцениваем возможности для реализации созданной нами интеллектуальной собственности».

Apple сама заинтересована в покупке активов Intel. Если Apple действительно заключит сделку с Intel, то она сможет использовать наработки Intel и благодаря им ускорить разработку собственного 5G-модема.

По материалам 3dnews.ru
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