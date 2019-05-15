Стало известно, когда Apple выпустит собственный 5G-модем

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Apple разрабатывает свой собственный 5G-модем, который будет использоваться в будущих iPhone и iPad.
Однако ей понадобится ещё несколько лет на то, чтобы создать собственный 5G-модем.
Собственный 5G-модем будет готов у Apple не раньше 2025 года.
Напомним, что за последнее время компания из Купертино наняла ряд специалистов в области модемов и сетей пятого поколения, в том числе ведущего разработчика 5G-модемов Intel. Разработка модема требует довольно много времени, так что к 2021 году, как сообщалось ранее, вряд ли у Apple будет готов собственный модем.
Если сообщения источников верны, то в ближайшие 6 лет Apple будет использовать 5G-модемы Qualcomm, с которой не так давно уладила все патентные споры, прекратила судебные тяжбы и заключила долгосрочное соглашение о партнёрстве и лицензировании чипов. И почти сразу после объявления о сделке Apple и Qualcomm компания Intel объявила о прекращении разработки 5G-модемов, хотя ранее планировалось, что именно она обеспечит будущие iPhone и iPad модемами с поддержкой сетей пятого поколения.
Intel, похоже, планирует выставить своё модемное подразделение на продажу. The Information опубликовал заявление Intel: «У нас есть технология 5G-модемов мирового класса, которой обладают очень немногие компании, в плане интеллектуальной собственности и опыта. Вот почему многие компании проявили интерес к приобретению наших активов, связанных с сотовыми модемами ещё с момента недавнего объявления о том, что мы оцениваем возможности для реализации созданной нами интеллектуальной собственности».
Apple сама заинтересована в покупке активов Intel. Если Apple действительно заключит сделку с Intel, то она сможет использовать наработки Intel и благодаря им ускорить разработку собственного 5G-модема.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинец создал авто на водороде, потратив 400 долларов (видео)Вчера, 00:00 - 27531 7
Украина бьет рекорды по импорту пальмового маслаВчера, 02:00 - 783 2
В Минэнерго озвучили планы по запуску рынка электроэнергииВчера, 11:00 - 443 2
Беларусь вновь приостановила транзит нефти в УкраинуПозавчера, 17:20 - 751 2
Что в апреле подорожало больше всегоВчера, 07:00 - 758 2
Пять брендов, подержанные авто которых лучше не покупать из-за возможных технических проблемВчера, 20:00 - 5342
Skoda прокомментировала закрытие завода в УкраинеВчера, 22:00 - 1773
ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий маяВчера, 16:00 - 1704
Сколько украинцев перенесли мобильные номераВчера, 15:00 - 1197
Что в апреле подорожало больше всегоВчера, 07:00 - 758 2
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 2005
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 2130
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 916
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 3146 2
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 2335