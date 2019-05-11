ЕС утвердил новый режим санкций за кибератаки

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Совет ЕС утвердил новый режим санкций в ответ на преступную кибердеятельность.
Утечка данных, кража интеллектуальной собственности, атаки на ИТ-инфраструктуру и похищения секретной информации могут в будущем привести к тому, что ЕС наложит санкции на ответственных за такие действия иностранных юридических и физических лиц.
Новые санкции могут быть направлены на тех, кто совершает эти виды кибердеятельности в любом месте, независимо от их национальности и местонахождения.
“Совет создал рамки, позволяющие ЕС налагать целенаправленные ограничительные меры по сдерживанию и реагированию на кибератаки, которые представляют внешнюю угрозу для ЕС или его государств-членов, а также на кибератаки против третьих государств или международных организаций, где ограничительные меры считаются необходимыми для достижения целей общей внешней политики и политики безопасности”, – говорится в сообщении.
Кибератаки, относящиеся к сфере применения этого нового режима санкций, являются такими, которые оказывают значительное влияние и которые: либо осуществляются из-за пределов ЕС, или используют инфраструктуру за пределами ЕС, или осуществляются лицами или учреждениями, созданными или действующими за пределами ЕС, или осуществляются при поддержке лица или организаций, действующих за пределами ЕС.
Попытки кибератак с потенциально значительным эффектом также охватываются этим режимом санкций.
Санкции предусматривают запрет на поездки в ЕС, замораживание активов для физических лиц и замораживание активов для субъектов хозяйствования. Кроме того, лицам и организациям ЕС будет запрещено предоставлять средства подсанкционным субъектам.
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