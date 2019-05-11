«Укрпочта» начала отправку почты через четыре аэропорта Украины

«Укрпочта» начала отправку почты за границу через четыре аэропорта Украины — Борисполь, Жуляны, Львов и Одесса с целью улучшения качества доставки, сообщила пресс-служба предприятия.

Ранее все экспортные операции совершались только через Борисполь. Расширение числа аэропортов стало возможным после заключения соглашений с авиакомпаниями Turkish Airlines и LOT.

По данным «Укрпочты», для включения еще трех аэропортов в систему доставки за границу потребовалось полгода. За это время компания изменила модель сборки и сортирования почты, отработала новые технологические процессы с региональными таможнями, подписала договоры с аэропортами и провела новые тендеры для выбора авиакомпаний-партнеров.

По словам первого заместителя гендиректора «Укрпочты» по операционной деятельности Александра Перцовского, в 2018 году импортно-экспортные операции «Укрпочты» составили около 11,6% от всего авиационного грузопочтового трафика аэропортов страны, и привлечение в работу новых аэропортов позволит сократить сроки доставки и минимизировать риски задержек во время пиковых нагрузок.

«Региональные аэропорты получат дополнительные возможности для расширения бизнеса, увеличения количества рейсов», — добавил Перцовский.

На данный момент через аэропорт Борисполь «Укрпочта» ежедневно отправляет корреспонденцию за рубеж на 32-47 рейсах.