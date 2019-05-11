Turkish Airlines ввела скидки на 100 направлений из Киева в города Европы, Азии, Африки

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Turkish Airlines начала распродажу билетов эконом-класса по более чем 100 направлениям из Киева в города Европы, Азии, Африки и на курортные острова.
Минимальная стоимость в обе стороны (в стоимость включено питание, перевозка ручной клади до 8 кг и багажа. Норма перевозки багажа отличается в зависимости от выбранного направления. Базовая норма составляет 20 кг)
Вылеты на острова:
Вылеты в Европу:
Распродажа продлиться до 6 июня 2019 года включительно.
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