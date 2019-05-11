Turkish Airlines ввела скидки на 100 направлений из Киева в города Европы, Азии, Африки

Turkish Airlines начала распродажу билетов эконом-класса по более чем 100 направлениям из Киева в города Европы, Азии, Африки и на курортные острова.

Минимальная стоимость в обе стороны (в стоимость включено питание, перевозка ручной клади до 8 кг и багажа. Норма перевозки багажа отличается в зависимости от выбранного направления. Базовая норма составляет 20 кг)

в Европу начинается от $179,

в Азию — от $229,

в Африку — от $329,

на курортные острова — от $599.

Вылеты на острова:

Мале (Мальдивы) — от $599

Маврикий — от $699

Вылеты в Европу:

Копенгаген — от $187

Афины — от $199

Распродажа продлиться до 6 июня 2019 года включительно.